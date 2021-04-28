28 апреля народные депутаты традиционно соберутся на очередное пленарное заседание в 10.00. Они рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также вопросы ратификации некоторых соглашений.

В частности, во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты №4278 и №4279 об увеличении стоимости международных посылок.

А вот в первом чтении на повестке дня у нардепов внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям.

Также в первом чтении депутаты рассмотрят проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и антидопинговой деятельности в спорте.

Порядок денний Ради 28 квітня by Віта Гірко on Scribd

Кроме того, депутаты могут рассмотреть внесение изменений в ст. 22 закона Украины О рекламе относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Кадровые вопросы в Раде

На днях председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, Верховная Рада может проголосовать за кандидатуру вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Арахамия добавил, что кандидатуру Галущенко выдвинул Офис президента, поскольку он неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессионал.