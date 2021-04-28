28 квітня народні депутати традиційно зберуться на чергове пленарне засідання о 10.00. Вони розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях, а також питання ратифікації деяких угод.

Зокрема, у другому читанні депутати розглядатимуть законопроекти №4278 і №4279 про збільшення вартості міжнародних посилок.

А от у першому читанні на порядку денному у нардепів внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям.

Також у першому читанні депутати розглядатимуть проект закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення та антидопінгову діяльність у спорті.

Порядок денний Ради 28 квітня by Віта Гірко on Scribd

Крім того, депутати можуть розглянути внесення змін до ст. 22 закону України Про рекламу щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Кадрові питання в Раді

Днями голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що у четвер, 29 квітня, Верховна Рада може проголосувати за кандидатуру віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенко на посаду міністра енергетики.

Арахамія додав, що кандидатуру Галущенка висунув Офіс президента, оскільки він неодноразово брав участь у робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці і зарекомендував себе як професіонал.