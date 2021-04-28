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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

РФ не отводит войска от границ с Украиной, несмотря на заявления — Дейнеко

Дейнеко

Россия в Воронежской области не отводит войска от границы с Украиной. Частично отвод начался только на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

— После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат. На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма, — отметил Сергей Дейнеко.

Он отметил, что возле Воронежа и города Богучар в военных лагерях все еще наблюдается скопление сил и техники.

— Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим, — отметил глава ГПСУ.

По его словам, пока еще рано говорить об отводе войск Россией.

Отвод войск

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по отводу войск от украинской границы.

Речь идет о войсках Южного и Западного военных округов.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, техника пробудет под Воронежем минимум до сентября, а после — примет участие в военных учениях Запад-2021.

При этом исследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что войска можно перебросить к месту дислокации техники за считанные дни, что создает угрозу вторжения на территорию Украины.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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