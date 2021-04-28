РФ не відводить війська від кордонів з Україною попри заяви – Дейнеко

Росія у Воронезької області не відводить війська від кордону з Україною. Частково відведення почалося тільки на території окупованого Криму.

Про це заявив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

– Після заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, наша розвідка справді спостерігає, що процес цей частково розпочато. Наразі ми бачимо процес на території тимчасово окупованого Криму, – зазначив Сергій Дейнеко.

Він зазначив, що біля Воронежа і міста Богучар у військових таборах досі спостерігається скупчення сил і техніки.

– Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми ніякого руху там поки що не бачимо, – зазначив глава ДПСУ.

За його словами, поки що зарано говорити про відведення військ Росією.

Відведення військ

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про плани щодо відведення військ від українського кордону.

Йдеться про війська Південного і Західного військових округів.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, техніка пробуде під Воронежем щонайменше до вересня, а після – візьме участь у військових навчаннях Захід-2021.

Водночас дослідники Conflict Intelligence Team відзначають, що війська можна перекинути до місця дислокації техніки за лічені дні, що створює загрозу вторгнення на територію України.