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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Украина всегда начеку: Зеленский отреагировал на отвод войск РФ

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отвод войск России от украинской границы.

Глава страны выступил с заявлением в Twitter.

— Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира, — написал Зеленский.

По словам президента, уменьшение количества военных снижает напряжение на границе.

Он также поблагодарил за поддержку западных партнеров.

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Ситуация на Востоке Украины

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по отводу войск от украинской границы.

Речь идет о войсках Южного и Западного военных округов.

Подробнее об отводе войск РФ от Украины читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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