Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отвод войск России от украинской границы.

Глава страны выступил с заявлением в Twitter.

— Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира, — написал Зеленский.

По словам президента, уменьшение количества военных снижает напряжение на границе.

Он также поблагодарил за поддержку западных партнеров.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна ???????? завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Ситуация на Востоке Украины

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах по отводу войск от украинской границы.

Речь идет о войсках Южного и Западного военных округов.

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