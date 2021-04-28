Азовское море, согласно договору, считается внутренними водами и Украины, и России. Поэтому корабли обеих стран могут беспрепятственно заходить в любую точку акватории. Но Кремль пытается завязать на Азове какой-то хитроумный морской узел.

— Мы видим, что Россия постоянно осуществляет провокации. Основная наша задача — не допустить проникновения диверсионных групп, — рассказывает командир корабля морской охраны ГПСУ Игорь Денькович.

На море россияне опасно маневрируют, перекрывают движение украинским судам. Очередная выходка россиян — недавняя провокация Военно-морских сил Украины. Отечественные судна вели наблюдение в направлении Керченского пролива, они встретили пять российских катеров, которые доказывали, что якобы Керченский пролив закрыт для кораблей ВМС Украины. К тому же, Россия в одностороннем порядке закрывает акваторию у Ейска.

В дополнение, недавно в оккупированном Крыму прошли Кремлевские учения — ракетные стрельбы и в море, и на берегу. Спутниковые снимки свидетельствуют о размещении российских военных самолетов на авиабазе Саки. Такого количества вооружения в оккупированном Крыму еще не было.

На фоне наращивания Россией силы, свои учения в Черном море провели украинские и румынские ВМС.

Какими будут следующие шаги России, Путин выяснял на специальном совещании, о котором сообщает Зеркало недели.

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун не исключает варианта, что Кремль может прибегнуть к блокаде украинских портов, как это уже было в 2018 году. По его мнению, Россия заинтересована в Мариуполе и Бердянске, чтобы полностью отрезать Украину от Азовского моря.

Похоже, Кремль шаг за шагом начинает воплощать в жизнь именно этот сценарий. Так Россия закрыла три участка для судоходства — один из них у Керченского пролива. Для государственных кораблей Украины проход вообще запрещен. Для гражданских судов — пока разрешен, но с ограничениями.

Между тем начались аресты рыбаков. На Черном море россияне задержали украинское судно, которое имеет все разрешающие документы на вылов рыбы.

Украинская акватория может стать разменной монетой в торгах России за воду для оккупированного Крыма, которой осталось на 140 дней. Но официальный Киев ранее заявил: в таких играх Кремля он участвовать не будет.

Войска РФ на украинской границе

Российские военные занимают свои позиции не только на море, но и на суше. Так, несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу, страна-агрессор не отводит войска от границы с Украиной