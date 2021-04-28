Азовське море, згідно з угодою, вважається внутрішніми водами і України, і Росії. А тому кораблі обох країн можуть безперешкодно заходити в будь-яку частину акваторії. Однак Кремль намагається зав’язати на Азові якийсь хитромудрий морський вузол.

– Ми бачимо, що Росія здійснює постійно провокації. Основна наша задача – не допустити проникнення диверсійних груп, – розповідає командир корабля морської охорони ДПСУ Ігор Денькович.

На морі російські судна небезпечно маневрують, перекривають рух українським човнам. Чергова витівка росіян – недавня провокація щодо Військово-морських сил України. Вітчизняні судна вели спостереження у напрямку Керченської протоки, вони зустріли п’ять російських катерів, які доводили, нібито Керченська протока закрита для кораблів ВМС України. До того ж Росія в односторонньому порядку закриває акваторію біля Єйська.

На додачу, нещодавно в окупованому Криму пройшли Кремлівські навчання – ракетні стрільби і у морі, і на березі. Супутникові знімки свідчать про розміщення російських військових літаків на авіабазі Саки. Такої кількості озброєння в окупованому Криму ще не було.

На тлі нарощування Росією сили, свої навчання у Чорному морі провели українські та румунські ВМС.

Якими будуть наступні кроки Росії, Путін з’ясовував на спеціальній нараді, про яку повідомляє Дзеркало тижня.

Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун не відкидає варіанта, що Кремль може вдатися до блокади українських портів, як це вже було у 2018 році. На його думку, Росія зацікавлена в Маріуполі та Бердянську, аби повністю відрізати Україну від Азовського моря.

Схоже, Кремль крок за кроком починає втілювати в життя саме цей сценарій. Так Росія закрила три ділянки для судноплавства – одна з них біля Керченської протоки. Для державних кораблів України прохід взагалі заборонений. Для цивільних суден – поки дозволений, але з обмеженнями.

Тим часом розпочалися арешти рибалок. У Чорному морі росіяни затримали українське судно, яке мало всі дозвільні документи на вилов риби.

Українська акваторія може стати розмінною монетою в торгах Росії за воду для окупованого Криму, якої залишилося на 140 днів. Але офіційний Київ заздалегідь заявив: в таких іграх Кремля він брати участь не буде.

Війська РФ на українському кордоні

Російські військові займають свої позиції не тільки на морі, а й на суші. Так, попри заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу, країна-агресор не відводить війська від кордонів з Україною