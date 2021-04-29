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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Германа Галущенко назначили министром энергетики

Германа Галущенко назначили министром энергетики

Верховная Рада поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Накануне соответствующее представление передал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кандидатуру Галущенко поддержали 305 депутатов.

Голосование по фракциям

  • Слуга народа — 227 за, 0 против, 1 воздержался;
  • ОПЗЖ — 20 за, 0 против, 2 воздержались;
  • ЕС — 0 за, 24 против, 0 воздержались;
  • Батькивщина — 17 за, 0 против, 0 воздержались;
  • За майбутнє — 14 за, 0 против, 0 воздержались;
  • Голос — 0 за, 6 против, 7 воздержались;
  • Довіра — 19 за, 0 против, 0 воздержались;
  • Внефракционные — 8 за, 1 против, 0 воздержались.

— Моя главная задача — наладить сотрудничество и решать критические вопросы в сфере энергетики вместе. Сотрудничество должно предусматривать привлечение всех общин, — отметил Герман Галущенко.

Что известно о Германе Галущенко

До официального назначения на должность министра Герман Галущенко был вице-президентом Энергоатома.

За все время своей карьеры успел поработать в центральных органах исполнительной власти, прокуратуре, министерствах юстиции и иностранных дел.

Более подробную биографию Германа Галущенко читайте на Фактах ICTV.

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