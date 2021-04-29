Германа Галущенко назначили министром энергетики

Верховная Рада поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.
Накануне соответствующее представление передал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кандидатуру Галущенко поддержали 305 депутатов.
Голосование по фракциям
- Слуга народа — 227 за, 0 против, 1 воздержался;
- ОПЗЖ — 20 за, 0 против, 2 воздержались;
- ЕС — 0 за, 24 против, 0 воздержались;
- Батькивщина — 17 за, 0 против, 0 воздержались;
- За майбутнє — 14 за, 0 против, 0 воздержались;
- Голос — 0 за, 6 против, 7 воздержались;
- Довіра — 19 за, 0 против, 0 воздержались;
- Внефракционные — 8 за, 1 против, 0 воздержались.
— Моя главная задача — наладить сотрудничество и решать критические вопросы в сфере энергетики вместе. Сотрудничество должно предусматривать привлечение всех общин, — отметил Герман Галущенко.
Что известно о Германе Галущенко
До официального назначения на должность министра Герман Галущенко был вице-президентом Энергоатома.
За все время своей карьеры успел поработать в центральных органах исполнительной власти, прокуратуре, министерствах юстиции и иностранных дел.
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