Германа Галущенко назначили министром энергетики

Верховная Рада поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Накануне соответствующее представление передал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кандидатуру Галущенко поддержали 305 депутатов.

Голосование по фракциям

Слуга народа — 227 за, 0 против, 1 воздержался;

ОПЗЖ — 20 за, 0 против, 2 воздержались;

ЕС — 0 за, 24 против, 0 воздержались;

Батькивщина — 17 за, 0 против, 0 воздержались;

За майбутнє — 14 за, 0 против, 0 воздержались;

Голос — 0 за, 6 против, 7 воздержались;

Довіра — 19 за, 0 против, 0 воздержались;

Внефракционные — 8 за, 1 против, 0 воздержались.

— Моя главная задача — наладить сотрудничество и решать критические вопросы в сфере энергетики вместе. Сотрудничество должно предусматривать привлечение всех общин, — отметил Герман Галущенко.

Что известно о Германе Галущенко

До официального назначения на должность министра Герман Галущенко был вице-президентом Энергоатома.

За все время своей карьеры успел поработать в центральных органах исполнительной власти, прокуратуре, министерствах юстиции и иностранных дел.

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