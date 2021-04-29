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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

От МИД до руководства Энергоатома: что известно о Германе Галущенко

Герман Галущенко

Новым министром энергетики и угольной промышленности Украины стал Герман Галущенко.

Факты ICTV подготовили биографию Германа Галущенко.

Что известно о Германе Галущенко

Он родился 1 мая 1973 года во Львове.

В 1995 году окончил Львовский государственный университет по специальности правоведение, получил диплом юриста с отличием. Кроме того, имеет диплом магистра международного менеджмента, который он получил после обучения в Украинской академии внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности.

Герман Галущенко работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины, а также в центральных органах исполнительной власти, в частности занимал должности заместителя руководителя департамента администрации президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции Украины.

В 2013-2014 годах был исполнительным директором по правовому обеспечению ГП НАЭК Энергоатом.

Сейчас является вице-президентом госпредприятия НАЭК Энергоатом.

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Назначение Галущенко

28 апреля парламентский Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение вице-президента НАЭК Энергоатом Германа Галущенко министром энергетики.

Проект постановления о назначении внес в парламент премьер-министр Денис Шмигаль.

Больше новостей о Германе Галущенко читайте на Фактах ICTV.

Источник: Энергоатом

Фото: Герман Галущенко

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