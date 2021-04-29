Германа Галущенка призначили міністром енергетики

Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Напередодні відповідне подання передав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидатуру Галущенка підтримали 305 депутатів.

Голосування по фракціях

Слуга народу – 227 за, 0 проти, 1 утримався;

ОПЗЖ – 20 за, 0 проти, 2 утрималося;

ЄС – 0 за, 24 проти, 0 утрималося;

Батьківщина – 17 за, 0 проти, 0 утрималося;

За майбутнє – 14 за, 0 проти, 0 утрималося;

Голос – 0 за, 6 проти, 7 утрималося;

Довіра – 19 за, 0 проти, 0 утрималося;

Позафракційні – 8 за, 1 проти, 0 утрималося.

– Моє головне завдання – налагодити співпрацю і вирішувати критичні питання у сфері енергетики разом. Співпраця має передбачати залучення всіх громад, – зауважив Герман Галущенко.

Що відомо про Германа Галущенка

До офіційного призначення на посаду міністра Герман Галущенко був віце-президентом Енергоатому.

За весь час своєї кар’єри встиг попрацювати у центральних органах виконавчої влади, прокуратурі, міністерствах юстиції та закордонних справ.

Більш детальну біографію Германа Галущенка читайте на Фактах ICTV.