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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Германа Галущенка призначили міністром енергетики

Германа Галущенка призначили міністром енергетики

Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Напередодні відповідне подання передав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидатуру Галущенка підтримали 305 депутатів. 

Голосування по фракціях

  • Слуга народу – 227 за, 0 проти, 1 утримався;
  • ОПЗЖ – 20 за, 0 проти, 2 утрималося;
  • ЄС – 0 за, 24 проти, 0 утрималося;
  • Батьківщина – 17 за, 0 проти, 0 утрималося;
  • За майбутнє – 14 за, 0 проти, 0 утрималося;
  • Голос – 0 за, 6 проти, 7 утрималося;
  • Довіра – 19 за, 0 проти, 0 утрималося;
  • Позафракційні – 8 за, 1 проти, 0 утрималося.

– Моє головне завдання – налагодити співпрацю і вирішувати критичні питання у сфері енергетики разом. Співпраця має передбачати залучення всіх громад, – зауважив Герман Галущенко.

Що відомо про Германа Галущенка

До офіційного призначення на посаду міністра Герман Галущенко був віце-президентом Енергоатому.

За весь час своєї кар’єри встиг попрацювати у центральних органах виконавчої влади, прокуратурі, міністерствах юстиції та закордонних справ.

Більш детальну біографію Германа Галущенка читайте на Фактах ICTV.

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