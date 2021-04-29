Возможная отставка Максима Степанова с поста министра здравоохранения будет обсуждаться на заседании фракции Слуга народа, которое запланировано на десятые числа мая.

Как рассказал председатель фракции Давид Арахамия, внеочередное заседания Верховной Рады по этому вопросу, созыв которого инициировала партия Голос, проводиться не будет.

— Я думаю, что ранее 15 мая парламент не будет принимать вообще никаких постановлений, — заявил народный депутат.

Арахамия отметил, что положительно относится к Степанову, однако он должен понести политическую ответственность за систематическое неисполнение обещаний о плане вакцинации.

Нардеп подтвердил, что сменить Степанова на посту главы Минздрава может главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также рассматривается и ряд других кандидатур, однако называть их председатель фракции СН отказался.

Он сослался на то, что разглашение имен претендентов на должность может привести к слишком активному обсуждению в обществе, которое может отбить у потенциальных кандидатов желание работать на государственной службе.

При этом по словам Арахамии, на сегодняшний день вопрос отставки Степанова в Офисе президента не поднимался.

Глава фракции СН также анонсировал ряд кадровых перестановок: еще два министра могут потерять свои должности, а на их места пригласят других специалистов.

Вакцинация против Covid-19 в Украине

По состоянию на 28 апреля, 70 469 украинцев получили первую дозу препарата от коронавируса.

Как рассказал Максим Степанов, этот показатель является рекордным со времени начала прививочной кампании в Украине.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 апреля — тогда первую дозу вакцины ввели 21 892 гражданам страны.