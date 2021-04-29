Можлива відставка Максима Степанова з поста міністра охорони здоров’я буде обговорюватися на засіданні фракції Слуга народу, яке заплановане на десяті числа травня.

Як розповів голова фракції Давид Арахамія, позачергове засідання Верховної Ради з цього питання, скликання якого ініціювала партія Голос, проводитися не буде.

– Я думаю, що раніше 15 травня парламент не прийматиме взагалі ніяких постанов, – зазначив народний депутат.

Арахамія наголосив, що позитивно ставиться до Степанова, втім він має понести політичну відповідальність за систематичне невиконання обіцянок про план вакцинації.

Нардеп підтвердив, що замінити Степанова на посаді глави МОЗ може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також розглядається декілька інших кандидатур, проте називати їх голова фракції СН відмовився.

Він послався на те, що розголошення імен претендентів на посаду може спровокувати занадто активне обговорення в суспільстві, яке може відбити у потенційних кандидатів бажання працювати на державній службі.

При цьому за словами Арахамії, станом на сьогодні питання відставки Степанова в Офісі президента не піднімалося.

Глава фракції СН також анонсував ряд кадрових перестановок: ще два міністри можуть втратити свої посади, а на їх місця запросять інших спеціалістів.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні

Станом на 28 квітня, 70 469 українців отримали першу дозу препарату від коронавірусу.

Як розповів Максим Степанов, цей показник є рекордним з моменту старту кампанії зі щеплення населення України.

Попередній рекорд було зафіксовано 8 квітня – тоді першу дозу вакцини ввели 21 892 громадянам країни.