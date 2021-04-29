В Православной церкви Украины напомнили, что Чистый четверг — это день не для генеральной уборки своего дома, а для очищения собственной души.

В этот день стоит вспомнить Тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил святое Причастие через которое верующие очищаются от своих грехов и соединяются с Господом.

Тогда Христос также омыл ноги своим ученикам, чтобы показать пример настоящей братской любви, служения ближнему и жертвенности.

В ПЦУ призвали украинцев причаститься в этот день, а вечером послушать чтение двенадцати отрывков из Евангелия.

— Уборка — это полезная и хорошая вещь, но при приготовлении к Пасхе не надо забывать о самом важном — встретить праздник с чистой душой. Поэтому спланируйте провести Великий четверг так, чтобы успеть не только убрать свою квартиру, помыть окна или испечь куличи, но и соединиться с Господом в святом Евхаристии. Поставьте Бога на первое место, и тогда все в вашей жизни будет на своих, нужных местах, — отметили в обращении ПЦУ.

Обращение митрополита Епифания

16 апреля митрополит Православной церкви Украины Епифаний обратился к украинцам на фоне агрессивных действий России.

Он отметил, что абсолютно уверен в том, что в Украине обязательно наступит мир и призвал не бояться.

По мнению митрополита, Россия знает, что украинский народ не уничтожить обстрелами и ложью, и она начала распространять среди украинцев вирус страха и увеличивать психологическое давление.

Источник: Православная церковь Украины