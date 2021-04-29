У Православній церкві України нагадали, що Чистий четвер – це день не для генерального прибирання своєї оселі, а для очищення власної душі.

У цей день варто згадати Тайну вечерю, під час якої Ісус Христос встановив святе Причастя через яке віряни очищаються від своїх гріхів та єднаються з Господом.

Тоді, Христос також омив ноги своїм учням, щоб показати приклад справжньої братерської любові, служіння ближньому та жертовності.

У ПЦУ закликали українців причаститися у цей день, а ввечері послухати читання дванадцяти уривків з Євангелія.

– Прибирання – це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею. Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з’єднатися з Господом у святій Євхаристії. Поставте Бога на перше місце, і тоді все у вашому житті буде на своїх, потрібних місцях, – наголосили у зверненні ПЦУ.

Звернення митрополита Епіфанія

16 квітня митрополит Православної церкви України Епіфаній звернувся до українців на тлі агресивних дій Росії.

Він наголосив, що абсолютно впевний у тому, що в Україні обов’язково настане мир та закликав не боятися.

На думку митрополита, Росія знає, що український народ не знищити обстрілами і брехнею, тож вона почала ширити серед українців вірус страху та збільшувати психологічний тиск.

Джерело: Православна церква України