Нафтогаз будет создавать условия для снижения цены на газ в Украине — Витренко

Новый глава Нафтогаза Юрий Витренко выступает за экономически обоснованные цены на газ.

Он отметил, что компания будет создавать необходимые условия, чтобы уровень цены был ниже. Об этом Витренко сообщил во время брифинга.

— При разных условиях есть разный уровень экономически обоснованной цены на газ. Задачей национальной компании является именно создание этих условий, чтобы этот уровень был ниже. И мы будем создавать такие условия, — сказал глава Нафтогаза.

По словам Юрия Витренко, к условиям, которые могут помочь снизить цену на газ, относится увеличение собственной добычи и максимально упрощенный процесс поставки газа от компаний к украинским потребителям, то есть без посредников.

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Также глава Нафтогаза заверил, что компания приложит максимум усилий, чтобы российский Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы, откуда Украина сейчас покупает газ.

Цены на газ в Украине

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает снижения годовых тарифов на газ в Украине летом.

Он убежден, что к этому газоснабжающие компании должна подтолкнуть конкуренция. Кроме того, летом цены на газ на европейских хабах начнут уменьшаться.