Правительство надеется, что летом поставщики газа снизят годовые тарифы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, к снижению цен компании должна подтолкнуть конкуренция. Кроме того, летом цены на газ на европейских хабах начнут уменьшаться, что даст украинским газопоставщикам больше возможностей для пересмотра тарифов.

— Правительство ожидает, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя.

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Годовые тарифы на газ

С 1 мая в Украине заработает так называемый годовой продукт — это фиксированная цена на газ, которая устанавливается сразу на год.

Поставщики газа не смогут повышать цены, однако снижать механизм позволяет.

Компания Нафтогаз уже опубликовала годовой тариф на уровне 7,96 за куб. м. Подробнее о годовом тарифе Нафтогаза читайте на Фактах ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль