Нафтогаз створюватиме умови для зниження ціни на газ в Україні – Вітренко

Новий очільник Нафтогазу Юрій Вітренко виступає за економічно обґрунтовані ціни на газ.

Він зазначив, що компанія створюватиме необхідні умови, щоб рівень ціни був нижчий. Про це Вітренко повідомив під час брифінгу.

– За різних умов є різний рівень економічно обґрунтованої ціни на газ. Завданням національної компанії є саме створення цих умов, щоб цей рівень був нижчий. І ми створюватимемо такі умови, – сказав очільник Нафтогазу.

За словами Юрія Вітренка, до умов, які можуть допомогти знизити ціну на газ, належить збільшення власного видобутку і максимально спрощений процес постачання газу від компаній до українських споживачів, тобто без посередників.

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Також очільник Нафтогазу запевнив, що компанія докладе максимум зусиль, щоб російський Газпром не зловживав своїм домінуючим становищем на ринку Східної і Центральної Європи, з якої зараз Україна купує газ.

Ціни на газ в Україні

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує на зниження річних тарифів на газ в Україні влітку.

Він переконаний, що до цього газопостачальні компанії повинна підштовхнути конкуренція. Крім того, влітку ціни на газ на європейських хабах почнуть зменшуватися.