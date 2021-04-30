Впервые в Украине: частным ВУЗам разрешили готовить специалистов по госзаказу

Министерство образования Украины впервые предоставит частным ВУЗам право на подготовку бакалавров и младших бакалавров по государственному заказу.

Для этого руководству учебных заведений необходимо до 24 мая 2021 года подать в Минобрнауки заявку на подключение к модулю Государственный заказ в Едином государственном реестре по вопросам образования.

— Развитие конкурентоспособной системы возможно только в случае равных возможностей для высших учебных заведений всех форм собственности, — рассказал глава ведомства Сергей Шкарлет.

В случае подтверждения заявки ВУЗ должен будет соблюдать действующее законодательство об индикативной себестоимости.

Также сообщается, что Всеукраинское объединение работодателей в сфере высшего образования выразило поддержку имплементации соответствующей инициативы.

Отмена государственной итоговой аттестации

В начале апреля Верховная Рада приняла закон, освобождающий выпускников 2021 года от прохождения государственной итоговой аттестации.

Этот же документ позволит выпускникам выбирать вид оценки результатов их обучения.

Закон поддержали 298 народных депутатов Украины.