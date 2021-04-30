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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Вперше в Україні: приватним ВНЗ дозволили готувати фахівців на держзамовлення

Вперше в Україні: приватним ВНЗ дозволили готувати фахівців на держзамовлення

Міністерство освіти України вперше надасть вищим навчальним закладам приватної форми власності право на підготовку бакалаврів і молодших бакалаврів на державне замовлення.

Для цього керівництву вишів необхідно до 24 травня 2021 року подати до Міністерства освіти та науки заявку на підключення до модулю Державне замовлення в Єдиному державному реєстрі з питань освіти під назвою.

 – Розвиток конкурентоспроможної системи можливо тільки в разі рівних можливостей для вищих навчальних закладів усіх форм власності, – розповів голова відомства Сергій Шкарлет.

В разі підтвердження заявки ВНЗ буде зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства про індикативну собівартість.

Також повідомляється, що Всеукраїнське об’єднання роботодавців в сфері вищої освіти висловило підтримку запровадженню відповідної ініціативи.

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Скасування державної підсумкової атестації

На початку квітня Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє випускників 2021 року від складання державної підсумкової атестації.

Цей же документ дозволить випускникам обирати тип оцінки результатів їхнього навчання.

Закон підтримали 298 народних депутатів України.

Джерело: Міносвіти

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