Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Рада освободила выпускников 2021 от ГИА

Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021, который предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации.

Верховная Рада

Документ №5014 поддержали 298 народных депутатов на заседании 13 апреля.

Согласно изменениям, ученики, которые завершают получение общего среднего образования в этом году, освобождаются от государственной итоговой аттестации.

Кроме того, он дает право выпускникам школ выбирать вид оценки их результатов обучения.

Как можно пройти оценивание:

  • путем годового оценивания;
  • государственной итоговой аттестации;
  • государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Читайте
Пробное ВНО и основную сессию не отменят из-за карантина - МОН

Причина отмены ГИА

В марте министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему приняли решение отменить государственную итоговую аттестацию для учеников четвертых и девятых классов в 2021 году.

По его словам, на такой шаг пошли из-за того, что во время адаптивного карантина не все дети учились в равных условиях.

Подробнее об учебном году 2020/2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка