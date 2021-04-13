Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021, который предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации.

Документ №5014 поддержали 298 народных депутатов на заседании 13 апреля.

Согласно изменениям, ученики, которые завершают получение общего среднего образования в этом году, освобождаются от государственной итоговой аттестации.

Кроме того, он дает право выпускникам школ выбирать вид оценки их результатов обучения.

Как можно пройти оценивание:

путем годового оценивания;

государственной итоговой аттестации;

государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Причина отмены ГИА

В марте министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему приняли решение отменить государственную итоговую аттестацию для учеников четвертых и девятых классов в 2021 году.

По его словам, на такой шаг пошли из-за того, что во время адаптивного карантина не все дети учились в равных условиях.

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