Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021, который предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации.
Документ №5014 поддержали 298 народных депутатов на заседании 13 апреля.
Согласно изменениям, ученики, которые завершают получение общего среднего образования в этом году, освобождаются от государственной итоговой аттестации.
Кроме того, он дает право выпускникам школ выбирать вид оценки их результатов обучения.
Как можно пройти оценивание:
- путем годового оценивания;
- государственной итоговой аттестации;
- государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
Причина отмены ГИА
В марте министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему приняли решение отменить государственную итоговую аттестацию для учеников четвертых и девятых классов в 2021 году.
По его словам, на такой шаг пошли из-за того, что во время адаптивного карантина не все дети учились в равных условиях.
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