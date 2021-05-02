Пасху празднуют в воскресенье, 2 мая, однако службы в церквях начнутся еще с вечера субботы.

Уже второй год подряд Украина будет праздновать Пасху с карантинными правилами. В частности в УГКЦ предупредили заранее, что не всех желающих пустят в здание храма из-за карантина. Пасхальные корзины святить будут на улице, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Кроме того, службу можно будет посмотреть как по ТВ, так и в интернете.

Расписание онлайн-богослужений на Пасху:

Украинская греко-католическая церковь

Пасхальную службу в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве будет транслировать Живе телебачення на YouTube, а также телеканалы UA: ПЕРШИЙ и UA: КРИМ. Старт онлайн-трансляции в 7.30.

Православная церковь Украины

1 мая в 23.00 начнется богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, которое возглавит митрополит Епифаний. Транслировать службу будут телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и UA: КРЫМ.

Празднование Пасхи во время карантина

Представители религиозной общины призывают не посещать церковь на Пасху тех граждан, которые находятся в группе риска.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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