Великдень святкують у неділю, 2 травня, проте служби у церквах розпочнуться ще з вечора суботи.

Уже другий рік поспіль Україна святкуватиме Великдень з карантинними правилами. Зокрема в УГКЦ попередили заздалегідь, що не всіх охочих пустять до будівлі храму через карантин. Великодні кошики святитимуть на вулиці, з дотриманням дистанції та маскового режиму.

Крім того, службу можна буде подивитися як по ТБ, так і в інтернеті.

Розклад онлайн-богослужінь на Великдень:

Українська греко-католицька церква

Великодню службу у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві транслюватиме Живе телебачення на YouTube, а також телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ. Старт онлайн-трансляції о 7.30.

Православна церква України

1 травня о 23.00 розпочнеться богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, яке очолить митрополит Епіфаній. Транслюватимуть службу телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ.

Святкування Великодня під час карантину

Представники релігійної спільноти закликають не відвідувати церкви на Великдень тих громадян, які перебувають у групі ризику.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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