Тариф на электроэнергию с 1 мая 2021 года для украинцев будет в размере 1,68 грн за кВт-час. Он будет действовать до 30 июня 2021 года.

Соответствующее решение на заседании принял Кабинет министров. Также теперь государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде госпредприятия Гарантированный покупатель.

Правительство уже второй раз решает продлить действие фиксированной цены на электроэнергию.

Впервые это сделали в марте этого года. Тогда, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на электроэнергию действовала для общежитий, которые рассчитываются за электричество по общему счетчику в пределах бытовых нужд, а также для многоквартирных жилых домов для технических целей (например, для работы котельных, лифтов, освещения дворов).

Также фиксированную цену за электроэнергию платили дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы, которые используют ее в технических целях и для освещения.

Изменения с мая

В отличие от тарифа на электроэнергию, цены на газ в Украине с 1 мая изменятся. Поскольку с начала месяца всех потребителей автоматически переведут на годовой тариф на газ.

Поэтому теперь газ будет стоить одинаково ежемесячно: как зимой, так и летом. Какие изменения с 1 мая еще ждут украинцев — читайте в нашем материале.