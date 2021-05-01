Тариф на електроенергію з 1 травня 2021 року для українців буде у розмірі 1,68 грн за кВт-год. Він діятиме до 30 червня 2021 року.

Відповідне рішення під час засідання ухвалив Кабінет міністрів. Також тепер державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго продаватимуть електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді держпідприємства Гарантований покупець.

Уряд вже вдруге вирішує продовжити дію фіксованої ціни на електроенергію.

Вперше це зробили у березні цього року. Тоді, крім індивідуальних побутових споживачів, фіксована ціна на електроенергію діяла для гуртожитків, які розраховуються за електрику за загальним лічильником у межах побутових потреб, а також для багатоквартирних житлових будинків для технічних цілей (наприклад, для роботи котелень, ліфтів, освітлення дворів).

Також фіксовану ціну за електроенергію сплачували дачні, садові, гаражно-будівельні кооперативи, які використовують її в технічних цілях та для освітлення.

Зміни з травня

На відміну від тарифу на електроенергію, ціни на газ в Україні з 1 травня зміняться. Оскільки з початку місяця усіх споживачів автоматично переведуть на річний тариф на газ.

Тому тепер газ коштуватиме однаково щомісяця: як взимку, так і влітку. Які зміни з 1 травня ще чекають на українців – читайте у нашому матеріалі.