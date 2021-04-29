Новый механизм расчета тарифа на электроэнергию будет до июля — Галущенко

Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО).

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией.

— Вчера продлили старую модель ПСО на два месяца. Это означает, что до 1 июля мы представим новую модель, — сказал Галущенко во время заседания парламента.

Читайте Германа Галущенко назначили министром энергетики

Также, по словам министра, рассматривается вопрос формирования тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления.

Тариф на электроэнергию

Накануне Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаль, согласно постановлению, поставщики универсальных услуг, обеспечивающие электроэнергией бытовых потребителей, будут получать ее от Укргидроэнерго и Энергоатома.

Ранее в этом процессе также было задействовано государственное предприятие Гарантированный покупатель.