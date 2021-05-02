Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО

2 мая Украина празднует Пасху, Факты ICTV узнали, как отмечают этот праздник в крупнейших соборах Киева и соблюдаются ли установленные ограничения.
Во Владимирском соборе святят куличи верующие Православной церкви Украины. Территорию возле собора патрулируют правоохранители.
Люди собираются вокруг храма в круг для освящения куличей и пасхальных корзин.
В Михайловский Златоверхий собор привезли благодатный огонь из самого Иерусалима, в храм его доставил курьер Новой почты.
Внутри людей не много, прихожане преимущественно ждут освящения куличей на улице.
Также в Михайловском соборе по случаю праздника открыли выставку Украинская фарфоровая писанка.
Украинская греко-католическая церковь празднует Пасху в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Пасху святят во дворе храма каждые 30 минут, чтобы не было скопления людей.
Нарушения карантина
Столичные правоохранители сообщили, что не зафиксировали никаких нарушений в Пасхальную ночь во время богослужений.
Все прихожане придерживались масочного режима и социальной дистанции, но полицейские продолжат следить за порядком до завершения всех праздничных мероприятий.