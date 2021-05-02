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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Благодатный огонь, дистанция и маски: как в Киеве празднуют Пасху в карантин

Благодатный огонь, дистанция и маски: как в Киеве празднуют Пасху в карантин

2 мая Украина празднует Пасху, Факты ICTV узнали, как отмечают этот праздник в крупнейших соборах Киева и соблюдаются ли установленные ограничения.

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Во Владимирском соборе святят куличи верующие Православной церкви Украины. Территорию возле собора патрулируют правоохранители.

Люди собираются вокруг храма в круг для освящения куличей и пасхальных корзин.

В Михайловский Златоверхий собор привезли благодатный огонь из самого Иерусалима, в храм его доставил курьер Новой почты.

Внутри людей не много, прихожане преимущественно ждут освящения куличей на улице.

Также в Михайловском соборе по случаю праздника открыли выставку Украинская фарфоровая писанка.

Украинская греко-католическая церковь празднует Пасху в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Пасху святят во дворе храма каждые 30 минут, чтобы не было скопления людей.

  • Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО
  • Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО
  • Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО
  • Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО
  • Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО
  • Как в Киеве празднуют Пасху — ВИДЕО
Благодатный огонь, дистанция и маски: как в Киеве празднуют Пасху в карантин / 3 фотографии

Нарушения карантина

Столичные правоохранители сообщили, что не зафиксировали никаких нарушений в Пасхальную ночь во время богослужений.

Все прихожане придерживались масочного режима и социальной дистанции, но полицейские продолжат следить за порядком до завершения всех праздничных мероприятий.

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