Пасха для бойцов ООС. В Киеве ресторатор отправил авторские куличи на Донбасс
Чтобы каждый наш боец даже в самом отдаленном блиндаже почувствовал праздник Пасхи, украинцы пекут куличи и собирают корзины на фронт. Все — с душой.
Ресторатор Дмитрий Борисов советует замешивать праздничное тесто с главными ингредиентами. Кулич он печет по традиционному украинскому рецепту с авторским вкраплением — жидким шоколадом внутри.
Он готовит их с особой ответственностью, так как из ресторана в самом сердце Киева его куличи поедут на фронт.
Для приготовления такой пасхи понадобятся: желтки, муку, молоко, сахар и дрожжи. Нужно засыпать 50 г предварительно замоченного изюма и перемешать.
По просьбе испечь куличи для бойцов на передовой ресторатор отозвался мгновенно. Дмитрий Борисов занимается волонтерством много лет — помогает военном госпиталя, поддерживает семьи погибших воинов.
Когда кулич уже запекли — его нужно начинить растопленным шоколадом. Затем его украшают пасхальным зайцем и декоративными пасхальными яйцами.
В пасхальную корзину, кроме куличей, кладут домашние колбаски и буженину. Также добавляют яйца и торт.
Десять таких вкусных наборов от Дмитрия съемочная группа Фактов ICTV развезет по позициям военных. Чтобы и на передовой отпраздновали Пасху, как в ресторане.
Легкий рецепт пасхального кулича
Бывает, что для приготовления пасхального кулича нет много времени, ведь это дело трудоемкое.
Для таких случаев есть легкий рецепт пасхального кулича.