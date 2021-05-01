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Пасха для бойцов ООС. В Киеве ресторатор отправил авторские куличи на Донбасс

Чтобы каждый наш боец ​​даже в самом отдаленном блиндаже почувствовал праздник Пасхи, украинцы пекут куличи и собирают корзины на фронт. Все — с душой.

Ресторатор Дмитрий Борисов советует замешивать праздничное тесто с главными ингредиентами. Кулич он печет по традиционному украинскому рецепту с авторским вкраплением — жидким шоколадом внутри.

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Он готовит их с особой ответственностью, так как из ресторана в самом сердце Киева его куличи поедут на фронт.

Для приготовления такой пасхи понадобятся: желтки, муку, молоко, сахар и дрожжи. Нужно засыпать 50 г предварительно замоченного изюма и перемешать.

По просьбе испечь куличи для бойцов на передовой ресторатор отозвался мгновенно. Дмитрий Борисов занимается волонтерством много лет — помогает военном госпиталя, поддерживает семьи погибших воинов.

Когда кулич уже запекли — его нужно начинить растопленным шоколадом. Затем его украшают пасхальным зайцем и декоративными пасхальными яйцами.

В пасхальную корзину, кроме куличей, кладут домашние колбаски и буженину. Также добавляют яйца и торт.

Десять таких вкусных наборов от Дмитрия съемочная группа Фактов ICTV развезет по позициям военных. Чтобы и на передовой отпраздновали Пасху, как в ресторане.

Легкий рецепт пасхального кулича

Бывает, что для приготовления пасхального кулича нет много времени, ведь это дело трудоемкое.

Для таких случаев есть легкий рецепт пасхального кулича.

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