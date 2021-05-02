PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Празднование Пасхи 2021 в Киеве: полицейский нарушений карантина не заметили

Полиция Украины

Полиция Киева не зафиксировала нарушений правопорядка и карантинных ограничений во время праздничных богослужений в Пасхальную ночь.

Прихожане всех столичных храмов соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

Полицейские продолжат следить за соблюдением общественного порядка вблизи киевских церквей вплоть до завершения праздничных мероприятий.

Читайте
Пасха 2021: в церковь пойдут 20% украинцев

Правоохранители выразили киевлянам и их гостям благодарность за сознательность при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

В столичной полиции добавили, что карантинные ограничения – залог сохранения здоровья множества украинцев.

  • (Українська) Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
  • (Українська) Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
  • (Українська) Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
  • (Українська) Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
Празднование Пасхи 2021 в Киеве: полицейский нарушений карантина не заметили / 2 фотографии

Пасхальные каникулы

Поскольку в этом году Пасха и Международный день труда выпали на субботу и воскресение, выходные дни были перенесены.

Так, вместо первого мая украинцы получат дополнительный день отдыха в понедельник, а вместо Христова Воскресения – во вторник.

Таким образом, жители Украины получат четырехдневные каникулы – 1, 2, 3 и 4 мая.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка