(Українська) Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень

Полиция Киева не зафиксировала нарушений правопорядка и карантинных ограничений во время праздничных богослужений в Пасхальную ночь.

Прихожане всех столичных храмов соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

Полицейские продолжат следить за соблюдением общественного порядка вблизи киевских церквей вплоть до завершения праздничных мероприятий.

Правоохранители выразили киевлянам и их гостям благодарность за сознательность при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

В столичной полиции добавили, что карантинные ограничения – залог сохранения здоровья множества украинцев.







Празднование Пасхи 2021 в Киеве: полицейский нарушений карантина не заметили / 2 фотографии

Пасхальные каникулы

Поскольку в этом году Пасха и Международный день труда выпали на субботу и воскресение, выходные дни были перенесены.

Так, вместо первого мая украинцы получат дополнительный день отдыха в понедельник, а вместо Христова Воскресения – во вторник.

Таким образом, жители Украины получат четырехдневные каникулы – 1, 2, 3 и 4 мая.