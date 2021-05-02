(Українська) Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень

Полиция Киева не зафиксировала нарушений правопорядка и карантинных ограничений во время праздничных богослужений в Пасхальную ночь.
Прихожане всех столичных храмов соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.
Полицейские продолжат следить за соблюдением общественного порядка вблизи киевских церквей вплоть до завершения праздничных мероприятий.
Правоохранители выразили киевлянам и их гостям благодарность за сознательность при соблюдении противоэпидемических мероприятий.
В столичной полиции добавили, что карантинные ограничения – залог сохранения здоровья множества украинцев.
Пасхальные каникулы
Поскольку в этом году Пасха и Международный день труда выпали на субботу и воскресение, выходные дни были перенесены.
Так, вместо первого мая украинцы получат дополнительный день отдыха в понедельник, а вместо Христова Воскресения – во вторник.
Таким образом, жители Украины получат четырехдневные каникулы – 1, 2, 3 и 4 мая.