Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе во время столкновений между участниками Евромайдана и пророссийскими активистами погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Хронологию событий в Одессе 2 мая 2014 года и то, как продвигается следствие, — читайте в материале.

Что произошло

События, получившие впоследствии трагическое завершение, начались примерно в 15.00 со столкновений на Греческой площади. Семь лет назад в 2 мая Одессе был футбольный матч между местным Черноморцем и харьковским Металлистом.

Перед игрой состоялся марш, в котором приняли участие фанаты обеих команд вместе со сторонниками Евромайдана. Но у Греческой площади на них напала группа местных антимайдановцев. Участники столкновений бросали друг в друга камни, петарды и светошумовые гранаты.

Уже ближе к вечеру в ход пошли не только камни, но и самодельные взрывные устройства, коктейли Молотова, огнестрельное, травматическое и пневматическое оружие. Тогда же и появились первые жертвы: от пулевых ранений погибли шесть человек, десятки были ранены.

Примерно в 18.00 эпицентр столкновений переместился с Греческой площади на Куликово поле, где был лагерь пророссийских сил. Проукраинские активисты пришли туда, чтобы его разрушить.

Но на тот момент часть пророссийских активистов оставила площадь, пытаясь спрятаться от противостояния, а остальные пошли в Дом профсоюзов, где и забаррикадировались. Тогда никто и представить не мог, что этот шаг окажется для многих фатальным.

Ведь где-то примерно после часа противостояний на Куликовом поле начался пожар в Доме профсоюзов, причина которого до сих пор неизвестна. Но стоит заметить, что обе стороны в течение всего этого времени бросали друг в друга горящие коктейли Молотова.

Люди, которые оказались заблокированными в Доме профсоюзов, пытались спастись, кто-то даже выпрыгивал из окон с разных этажей здания. Некоторые такие попытки заканчивались смертельно.

Но пожарные не спешили тушить огонь, они приехали в Дом профсоюзов лишь примерно через полчаса после возгорания и тогда начали эвакуировать всех, кто был внутри.

До этого спасти заблокированных людей пытались проукраинские активисты, которые забрасывали в окна веревки, пытаясь помочь хоть кому-то.

Жертвы столкновений

2 мая 2014 года в Одессе во время столкновений на Греческой площади и Куликовом поле погибли 48 человек, среди которых были как проукраинские активисты, так и антимайдановцы. В частности известно, что:

шесть человек погибли от пулевых ранений из травматического и огнестрельного оружия;

восемь — из-за падения из окон при попытке спастись из горящего Дома профсоюзов;

34 — в результате отравления угарным газом и из-за ожогов.

Еще более 200 человек получили ранения различной степени тяжести.

Расследование

Правоохранители начали расследовать трагические события в Одессе 2 мая по нескольким уголовным производствам, в частности, относительно причин пожара в Доме профсоюзов и бездеятельности спасателей в первые его минуты.

Самое громкое дело касается массовых беспорядков на Греческой площади, в рамках которого обвиняемыми были 19 антимайдановцев. Но в 2017 году их всех оправдали и отпустили, объяснив это тем, что следствие не собрало достаточных доказательств вины.

Двум из них, россиянину Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову (он же Капитан Какао), в зале суда сразу же объявили новые обвинения. Но они вышли из СИЗО в августе 2019 года после внесения залога.

После этого прокуратура подала апелляцию на решение суда освободить других антимайдановцев, однако большинство из них уже покинули Украину.

В частности, экс-руководитель МЧС Одесской области Владимир Боделан и экс-заместитель руководителя милиции Одесской области по общественной безопасности Дмитрий Фучеджи, которых подозревают в содействии антимайдановцам и бездействии спасателей во время пожара, выехали в РФ.

В 2020 году в годовщину трагедии мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала доклад, в котором твердо заявила, что прогресса в расследовании дел о событиях в Одессе 2 мая 2014 года и в судебных процессах нет.

Не увидели существенных сдвигов и в уголовных делах против сотрудников милиции, работавших тогда и обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня и не допустить того, чтобы люди погибали ради чьих-то идеологических или политических целей.

Как чтят память погибших

Ежегодно 2 мая одесситы и все неравнодушные граждане приносят к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы и зажигают лампадки, чтобы почтить память всех погибших.

В МВД сообщили, что в этом году для обеспечения правопорядка и недопущения провокаций возле Дома профсоюзов привлекут 1,3 тыс. полицейских и 1,2 тыс. нацгвардейцев.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что уже с 30 апреля в Одессе будут действовать усиленные меры безопасности. Для этого в регион могут направить дополнительные силы из других областей Украины.