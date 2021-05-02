Сім років тому, 2 травня 2014 року, в Одесі під час сутичок між учасниками Євромайдану та проросійськими активістами загинули 48 людей, ще 250 постраждали.

Хронологію подій в Одесі 2 травня 2014 року і те, як просувається слідство, – читайте у матеріалі.

Що сталося

Події, які згодом отримали трагічне завершення, почалися приблизно о 15.00 із сутичок на Грецькій площі. Сім років тому 2 травня в Одесі був футбольний матч між місцевим Чорноморцем та харківським Металістом.

Перед грою відбувся марш, у якому взяли участь фанати обох команд разом із прихильниками Євромайдану. Але біля Грецької площі на них напала група місцевих антимайданівців. Учасники сутичок кидали одне в одного каміння, петарди і світлошумові гранати.

Уже ближче до вечора у хід пішло не тільки каміння, а й саморобні вибухові пристрої, коктейлі Молотова, вогнепальна, травматична і пневматична зброя. Тоді ж і з’явилися перші жертви: від кульових поранень загинули шестеро людей, десятки були поранені.

Приблизно о 18.00 епіцентр зіткнень перемістився з Грецької площі на Куликове поле, де був табір проросійських сил. Проукраїнські активісти прийшли туди, щоб його зруйнувати.

Але на той момент частина проросійських активістів залишила площу, намагаючись сховатись від протистояння, а інші пішли до Будинку профспілок, де і забарикадувалися. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей крок виявиться для багатьох фатальним.

Адже десь приблизно після години протистоянь на Куликовому полі у Будинку профспілок почалася пожежа, причина якої досі невідома. Але варто зауважити, що обидві сторони протягом усього цього часу кидали одна в одну коктейлі Молотова.

Люди, які виявилися заблокованими у Будинку профспілок, намагалися врятуватися, дехто навіть вистрибував з вікон із різних поверхів будівлі. Деякі такі спроби закінчувалися смертельно.

Але пожежники не поспішали гасити вогонь, вони приїхали до Будинку профспілок лише приблизно за півгодини після займання і аж тоді почали евакуйовувати тих, хто був усередині.

До того врятувати заблокованих людей намагалися проукраїнські активісти, які закидали у вікна мотузки, намагаючись допомогти хоч комусь.

Жертви сутичок

2 травня 2014 року в Одесі під час сутичок на Грецькій площі і Куликовому полі загинули 48 людей, серед яких були як проукраїнські активісти, так і антимайданівці. Зокрема відомо, що:

шестеро людей загинули від кульових поранень з травматичної та вогнепальної зброї;

восьмеро – через падіння з вікон під час спроби врятуватися з охопленого полум’ям Будинку профспілок;

34 – внаслідок отруєння чадним газом і через опіки.

Ще понад 200 людей дістали поранень різних ступенів важкості.

Розслідування

Правоохоронці почали розслідувати трагічні події в Одесі 2 травня за кількома кримінальними провадженнями, зокрема, щодо причин пожежі в Будинку профспілок та бездіяльності рятувальників у перші її хвилини.

Найбільша справа стосується масових безладів на Грецькій площі, в межах якої обвинувачуваними були 19 антимайданівців. Але у 2017 році їх усіх виправдали і відпустили, пояснивши це тим, що слідство не зібрало достатніх доказів провини.

Двом із них, росіянину Євгену Мефедову і українцю Сергію Долженкову (він же Капітан Какао), у залі суду одразу ж оголосили нові обвинувачення. Але вони вийшли з СІЗО у серпні 2019 року після внесення застави.

Після цього прокуратура подала апеляцію на рішення суду звільнити інших антимайданівців, однак більшість з них уже залишили Україну.

Зокрема, екс-керівник МНС Одещини Володимир Боделан і екс-заступник керівника міліції Одеської області з громадської безпеки Дмитро Фучеджі, яких підозрюють у сприянні антимайданівцям і потуранні бездіяльності рятувальників під час пожежі, виїхали до РФ.

У 2020 році в річницю трагедії моніторингова місія ООН із прав людини в Україні оприлюднила доповідь, у якій твердо заявила, що прогресу в розслідуванні справ про події в Одесі 2 травня 2014 року та в судових процесах немає.

Не побачили суттєвих зрушень і у кримінальних справах проти тодішніх співробітників міліції, яких звинувачують у неналежному реагуванні на сутички й заворушення.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня і не допустити того, щоб люди гинули заради чиїхось ідеологічних або політичних цілей.

Вшанування пам’яті

Щороку 2 травня одесити і усі небайдужі громадяни приносять до Будинку профспілок на Куликовому полі квіти і запалюють лампадки, щоби вшанувати пам’ять усіх загиблих.

У МВС повідомили, що цьогоріч для забезпечення правопорядку і недопущення провокацій біля Будинку профспілок залучать 1,3 тис. поліцейських та 1,2 тис. нацгвардійців.

Водночас очільник Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вже з 30 квітня в Одесі будуть діяти посилені заходи безпеки. Для цього в регіон можуть направити додаткові сили з інших областей України.