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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Святкування Великодня 2021 в Києві: поліцейські порушень карантину не помітили

Полиция Украины

Поліція Києва не зафіксувала порушень правопорядку і карантинних обмежень під час святкових богослужінь в Пасхальну ніч.

Парафіяни всіх столичних храмів дотримувалися маскового режиму і соціальної дистанції.

Поліцейські продовжать стежити за дотриманням громадського порядку поблизу київських церков аж до завершення святкових заходів.

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Правоохоронці висловили киянам і їх гостям подяку за свідомість при дотриманні протиепідемічних заходів.

У столичній поліції додали, що карантинні обмеження – запорука збереження здоров’я безлічі українців.

  • Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
  • Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
  • Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
  • Великодень 2021: київська поліція не виявила порушень
Святкування Великодня 2021 в Києві: поліцейські порушень карантину не помітили / 2 фотографии

Великодні канікули

Оскільки в цьому році Великдень та Міжнародний день праці випали на суботу і неділю, вихідні дні було перенесено.

Так, замість першого травня українці отримають додатковий день відпочинку в понеділок, а замість Христового Воскресіння – у вівторок.

Таким чином, мешканці України отримають чотириденні канікули – 1, 2, 3 і 4 травня.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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