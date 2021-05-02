В Харьковской области местный священник провел необычное освящение на Пасху — он освятил верующих прямо из ведра.

Это произошло в селах Шийковка и Изюмское, расположенных в Боровском районе Харьковской области.

По данным Telegram-канала Труха Харьков, священник сначала опоздал на утреннюю службу и прибыл в 9 часов утра, хотя она должна была состояться в 6 часов утра.

В то же время мужчина не взял с собой на освящение свечи, крест и кадило, поскольку, по его словам, он спешил и забыл их взять.

Вскоре церковнослужитель сильно раскрутился и облил верующих святой водой прямо из ведра, почти упав на землю.

Во время службы две женщины, которые подпевали, собирали с прихожан пожертвования в сундуке.

Как празднуют Пасху в Киеве

2 мая верующие в Украине празднуют важный церковный праздник Пасху. Во многих храмах и церквях проводили праздничную службу, а церковнослужители освящали куличи.

Например, к Михайловскому Златоверхому собору привезли Благодатный огонь прямо из Иерусалима. В храм его доставил курьер местной почты.