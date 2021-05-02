Як у Києві святкують Великдень – ВІДЕО

2 травня Україна святкує Великдень, Факти ICTV дізналися, як відзначають це свято у найбільших соборах Києва та чи дотримуються встановлених обмежень.

У Володимирському соборі святять паски віряни Православної церкви України. Територію біля собору патрулюють правоохоронці.

Люди збираються навколо храму в коло для освячення пасок та великодніх кошиків.

До Михайлівського Золотоверхого собору привезли благодатний вогонь з самого Єрусалиму, в храм його доставив кур’єр Нової пошти.

Всередині людей не багато, парафіяни переважно чекають освячення пасок на вулиці.

Також у Михайлівському соборі з нагоди свята відкрили виставку Українська порцелянова писанка.

Українська греко-католицька церква святкує Великдень у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Паску святять на подвір’ї храму кожні 30 хвилин, щоб не було скупчення людей.











Благодатний вогонь, дистанція та маски: як у Києві святкують Великдень в карантин / 3 фотографии

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