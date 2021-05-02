У Харківській області місцевий священик провів незвичне освячення на Великдень – він освятив вірян прямо з відра.

Це відбулося у селах Шийківка та Ізюмське, що розташовані у Борівському районі Харківської області.

За даними Telegram-каналу Труха Харків, священик спочатку запізнився на ранкову службу та прибув о 9 годині ранку, хоча вона мала відбутися о 6 годині ранку.

Водночас чоловік не взяв з собою на освячення свічки, хрест та кадило, оскільки, за його словами, він поспішав та забув їх взяти.

Згодом церковнослужитель сильно розкрутився та облив вірян свяченою водою прямісінько з відра, мало не впавши на землю.

Під час служби дві жінки, які підспівували, збирали із прихожан пожертвування до скрині.

Як святкують Великдень у Києві

2 травня віряни в Україні святкують важливе церковне свято Великдень. У багатьох храмах та церквах проводили святкову службу, а церковнослужителі освячували паски.

Наприклад, до Михайлівського Золотоверхого собору привезли Благодатний вогонь прямо з Єрусалиму. До храму його доставив кур’єр місцевої пошти.