На заседании 5 мая Центральный избирательная комиссия отменила протокол о результатах довыборов в Верховную Раду в округе №87, где победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк.
То есть ему отказано в регистрации народным депутатом.
— Установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированной в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК, — сообщила член ЦИК Виктория Глущенко.
Такое решение приняли 12 членов Центризбиркома, и теперь в ЦИК ищут варианты решения проблемы.
Довыборы в Раду в округе №87
22 апреля Василия Вирастюка признали официально избранным народным депутатом на 87 округе.
Однако уже 2 мая Большая Палата Верховного суда признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в 87 одномандатном избирательном округе.
Верховный суд также признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля, согласно которому Вирастюка официально признали избранным народным депутатом.
Источник: Суспільне