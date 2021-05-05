На заседании 5 мая Центральный избирательная комиссия отменила протокол о результатах довыборов в Верховную Раду в округе №87, где победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк.

То есть ему отказано в регистрации народным депутатом.

— Установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированной в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК, — сообщила член ЦИК Виктория Глущенко.

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Такое решение приняли 12 членов Центризбиркома, и теперь в ЦИК ищут варианты решения проблемы.

Довыборы в Раду в округе №87

22 апреля Василия Вирастюка признали официально избранным народным депутатом на 87 округе.

Однако уже 2 мая Большая Палата Верховного суда признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в 87 одномандатном избирательном округе.

Верховный суд также признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля, согласно которому Вирастюка официально признали избранным народным депутатом.

Источник: Суспільне