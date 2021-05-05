На засіданні 5 травня Центральна виборча комісія скасувала протокол про результати довиборів у Верховну Раду в округі №87, де переміг кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк.

Тобто йому відмовлено у реєстрації народним депутатом.

– Встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27 квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК, – повідомила член ЦВК Вікторія Глущенко.

Таке рішення ухвалили 12 членів Центрвиборчкому, і тепер у ЦВК шукають варіанти вирішення проблеми.

Джерело: Суспільне