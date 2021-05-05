PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом

василь вірястюк

На засіданні 5 травня Центральна виборча комісія скасувала протокол про результати довиборів у Верховну Раду в округі №87, де переміг кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк.

Тобто йому відмовлено у реєстрації народним депутатом.

– Встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27 квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК, – повідомила член ЦВК Вікторія Глущенко.

Таке рішення ухвалили 12 членів Центрвиборчкому, і тепер у ЦВК шукають варіанти вирішення проблеми.

Джерело: Суспільне

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка