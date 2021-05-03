Верховный суд признал противоправными действия ЦИК относительно результатов выборов на 87 округе

Большая Палата Верховного суда признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии относительно установления результатов выборов в 87 одномандатном избирательном округе.

Также Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, согласно которому Василий Вирастюк от партии Слуга народа официально признан избранным народным депутатом на 87 округе.

Верховный суд частично удовлетворил иск другого кандидата в народные депутаты на выборах в 87 округе — Александра Шевченко от партии За майбутнє. В то же время суд не удовлетворил его другие иски.

Гражданская сеть Опора сообщает, что сразу после объявления этого решения Большая палата ВС приступила к рассмотрению другого дела, которое также непосредственно касается результатов выборов в 87 округе.

По этому иску, который ранее также не удовлетворил Кассационный админсуд, партия За майбутнє требовала, в частности, заставить ЦИК объявить повторные выборы.

Довыборы в Раду

22 апреля кандидата в народные депутаты Василия Вирастюка от партии Слуга народа признали официально избранным на 87 округе.

Вирастюк набрал почти на 400 голосов больше, чем его главный конкурент на этих выборах — Александр Шевченко от партии За майбутнє.

Подсчет голосов продолжался неделю — за это время ЦИК признала выборы в Верховную Раду в 87 округе недействительными на пяти участках.

Источник: Верховный суд