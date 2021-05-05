В мае в Украине курс валют значительно не измениться. Доллар может пойти на снижение и для этого существует несколько позитивных предпосылок.

К концу мая 2021 года курс доллара, по прогнозам экспертов, будет составлять диапазон 27,3-27,9 грн/$, евро — 34,2-34,9 грн/€.

Что повлияет на курс валют в Украине в мае

— Есть несколько факторов, которые играют поддержкой для курса. Первое это то, что в краткосрочной перспективе увеличатся поступления от украинских экспортеров. Почему это происходит? Потому что конъюнктура на внешних рынках улучшена. Цена на сырье находится на восходящем тренде, — рассказал экономист и советник президента Украины Олег Устенко.

По его словам, больше валютной выручки будет завозиться в страну, а это играет в плюс для стабильности гривны.

— Дополнительным фактором является то, что Украина продолжает активно получать кредитные ресурсы. Подтверждением тому является $1,25 млрд еврооблигаций, которые Украина разместила на международном финансовом рынке. Плюс активно заходят в страну, в том числе и иностранные, инвесторы в облигациях внутреннего государственного займа, а это значит, что они завозят валюту, — отметил эксперт.

Он добавил, что и золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне — $27 млрд.

— Все эти факторы говорят о том, что создана подушка безопасности. И поэтому разбалансировки курса точно не стоит ожидать. Мы в праве ожидать, что курс будет находиться в тех границах, что и сейчас, — подчеркнул Олег Устенко.

Курс валют в Украине на 2021 год

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что курс гривны до конца 2021 года будет стабильным по отношению к иностранным валютам.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что они не будут удерживать курс в случае серьезных колебаний.