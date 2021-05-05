У травні в Україні курс валют істотно не змінитися. Долар може піти на зниження і для цього існує кілька позитивних передумов.

До кінця травня 2021 року курс долара, за прогнозами експертів, становитиме діапазон 27,3-27,9 грн/$, євро – 34,2-34,9 грн/€.

Що вплине на курс валют в Україні у травні

– Є кілька чинників, які виступають підтримкою для курсу. Перше це те, що в короткостроковій перспективі збільшаться надходження від українських експортерів. Чому це відбувається? Тому що кон’юнктура на зовнішніх ринках поліпшена. Ціна на сировину перебуває на висхідному тренді, – розповів економіст і радник президента України Олег Устенко.

За його словами, більше валютної виручки буде завозитися в країну, а це грає в плюс для стабільності гривні.

– Додатковим фактором є те, що Україна продовжує активно отримувати кредитні ресурси. Підтвердженням тому є $1,25 млрд єврооблігацій, які Україна розмістила на міжнародному фінансовому ринку. Плюс активно заходять у країну, зокрема й іноземні, інвестори в облігації внутрішньої державної позики, а це значить, що вони завозять валюту, – зазначив експерт.

Він додав, що і золотовалютні резерви перебувають на досить високому рівні – $27 млрд.

– Всі ці фактори говорять про те, що створена подушка безпеки. І тому розбалансування курсу точно не варто очікувати. Ми можемо очікувати, що курс перебуватиме в тих межах, що і зараз, – підкреслив Олег Устенко.

Курс валют в Україні на 2021 рік

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що курс гривні до кінця 2021 року стабільним щодо іноземних валют.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко зазначив, що вони не будуть утримувати курс в разі серйозних коливань.