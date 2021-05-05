В Украину 5 мая приезжает государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд. Они будут находиться в Украине 5 и 6 мая.

В рамках официального визита Энтони Блинкен проведет ряд встреч. В частности, планируются переговоры с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и другими членами правительства и представителями украинского гражданского общества.

Энтони Блинкен и Виктория Нуланд посетят Украину из-за обострения напряженности в отношениях с Россией и в связи с наращиванием ее военной силы в регионе.

Кроме того, визит Энтони Блинкена перед саммитом президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина — это сигнал, который должен указать, что Вашингтон поддерживает Украину и ценит как союзника.

Также переговоры Блинкена и Зеленского — еще одна возможность, чтобы обсудить встречу украинского президента и Джо Байдена.

Программа визита Блинкета в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд прибудут в Украину 5 мая после 23.00.

6 мая в 9.30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После переговоров, они направятся к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

В 10.35 намечена встреча Энтони Блинкена с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В 11.30 состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12.40.

В 14.15 планируется круглый стол с представителями украинского гражданского общества.

На 15.50 запланированы интервью для представителей СМИ.

Блинкен об агрессии РФ

Ранее Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессивных действий относительно Украины. Среди прочего, политик отметил, что серьезно обеспокоен действиями РФ.

Также Блинкен вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвали Москву прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.