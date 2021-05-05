В Україну 5 травня приїздить державний секретар США Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд. Вони перебуватимуть в Україні 5 та 6 травня.

В рамках офіційного візиту Ентоні Блінкен проведе низку зустрічей. Зокрема плануються переговори з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою та іншими урядовцями та представниками українського громадянського суспільства.

Ентоні Блінкен та Вікторія Нуланд відвідають Україну через загострення напруженості у відносинах з Росією та у зв’язку з нарощуванням нею військової сили в регіоні.

Крім того, візит Ентоні Блінкена перед самітом президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна – це сигнал, який повинен вказати, Вашингтон підтримує Україну та цінує як союзника.

Також зустріч Блінкена та Зеленського – ще одна можливість, щоб обговорити зустріч українського президента та Джо Байдена.

Блінкен про агресію РФ

Раніше Блінкен попередив Росію про наслідки агресивних дій щодо України. Серед іншого, політик зазначив, що серйозно стурбований діями РФ.

Також Блінкен разом з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом закликали Москву припинити нарощувати військову міць біля кордонів України та на території окупованого Криму.