Во время визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена Украина планирует обсудить с американской стороной предоставление военной поддержки, в частности систем противовоздушной обороны и антиснайперских технологий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. В то же время кортеж Блинкена уже прибыл к зданию МИД Украины.

— Я хочу прояснить, что речь идет не только о получении их из США, но и о покупке их в США. Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях, — объяснил Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, партнерские отношения между Украиной и США должны быть взаимовыгодными.

Визит Блинкена в Украину

В ночь с 5 на 6 мая в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он должен провести встречу с руководством страны, в частности с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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