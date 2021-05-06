Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину в ночь на 6 мая. Его самолет приземлился в аэропорту Борисполь.

— Государственный секретарь Блинкен только что приземлился в Украине, согласно информации репортера из самолета, — написал Джош Ледерман. Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow — Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021

Самолет приземлился в аэропорту Борисполь около 23.40 по киевскому времени.

По данным PavlovskyNews, кортеж госсекретаря США выехал из военного аэродрома в Борисполе. Затем он въехал в Киев.

В то же время автомобили полиции перекрывали все полосы, чтобы кортеж нельзя было обогнать.

На самом въезде в город полиция отсекла обычные автомобили от кортежа, который направился в сторону центра столицы.

Официальная часть визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине начнется 6 мая.

В частности, Блинкен посещает Украину с целью подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии.

Визит Блинкена в Украину

6 мая состоится рабочий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными чиновниками и представителями общества.

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