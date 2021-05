Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину

— Государственный секретарь Блинкен только что приземлился в Украине, согласно информации репортера из самолета, — написал Джош Ледерман.

Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow

— Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021