Під час візиту до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена Україна має обговорити з американською стороною надання військової підтримки, зокрема систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN. Водночас кортеж Блінкена вже прибув до будівлі МЗС України.

– Я хочу прояснити, що йдеться не лише про отримання їх з США, але і про купівлю їх у США. Ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках, – пояснив Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, партнерські відносини між Україною і США мають бути взаємовигідними.

Візит Блінкена в Україну

У ніч з 5 на 6 травня до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він має провести зустріч з керівництвом країни, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигаль.

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