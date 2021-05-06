Визит Блинкена важен для независимости и суверенитета Украины — Зеленский

В Киеве проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Киеве.

Глава государства признался, что для него и для народа Украины это честь — принимать делегацию США на таком высоком уровне.

— Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который США поддерживают, начиная с 2014 года. Мы благодарны вам за эту поддержку, — отметил Зеленский.

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Блинкен также встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.

Визит госсекретаря Блинкена в Киев

На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество между странами.

Он выразил поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

В то же время Блинкен признался, что счастлив вернуться в Украину и представлять президента Джо Байдена.