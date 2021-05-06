На прес-конференції за підсумками зустрічі 6 травня з державним секретарем США Ентоні Блінкеном президент Володимир Зеленський зазначив, що країни мають спільну позицію щодо будівництва газопроводу Північний потік 2 по дну Балтійського моря.

– Обговорювалося питання не тільки окупації наших територій і незаконної анексію Криму Росією. Ми обговорили питання Північного потоку 2. Для нас воно також дуже чутливе. Щодо нього є різні позиції, вони іноді не збігаються з позицією України. Але в цьому питанні ми єдині зі Сполученими Штатами, – додав Зеленський.

У зв’язку з цим глава держави висловив подяку США за санкційну політику щодо російського газопроводу.

Загалом Зеленський назвав зустріч з Блінкеном змістовною. Він вважає, що 2021 рік буде фундаментальним для відносин України і США.

Він повідомив, що запросив на саміт Кримської платформи президента і віце-президента США.

– Я вражений тим, що американська сторона прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається, зокрема на Донбасі. Я вдячний, що нас підтримують і не тільки на словах. Відверто скажу, що багато кроків зроблено, щоб зупинити ескалацію, яка була нещодавно уздовж наших кордонів, – сказав Зеленський.

Зеленський про важливість візиту Блінкена

На початку переговорів президент Володимир Зеленський заявив, що візит держсекретаря США Ентоні Блінкена – велика честь і для нього особисто, і для народу України.

За його словами, США, починаючи з 2014 року, активно підтримують незалежність і суверенітет нашої країни і ця підтримка виражається в конкретних кроках.