Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о равных возможностях матери и отца в уходе за ребенком.

Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск.

Раньше только мать могла делегировать право на декрет отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически ухаживают за малышом, предоставив справку с места работы или учебы о том, что вышла на работу до окончания срока декрета.

Поэтому отец не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком в случаях, если мать ребенка является, например, самозанятым лицом или ФОПом.

В законе введен 14-дневный одноразовый отпуск при рождении ребенка, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному:

мужу, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно;

бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней.

Согласно закону отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста определяется как равное право каждого из родителей.

Также установлено право работников обоих полов, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Декретный отпуск для мужчин

15 апреля Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равные права матери и отца в вопросах ухода за ребенком.

Соответствующий законопроект подготовлен по инициативе супруги президента Елены Зеленской.

За основу нардепы приняли его еще в декабре 2020 года. Тогда за декретный отпуск для отца проголосовал 301 народный избранник.

Подробнее о декретном отпуске для мужчин читайте в материале Фактов ICTV.