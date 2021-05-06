Президент України Володимир Зеленський підписав закон про рівні можливості матері та батька в догляді за дитиною.

Документ усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку.

Раніше лише мати могла делегувати право на декрет батькові дитини, бабусі, дідусю чи іншим родичам, які фактично доглядають за малюком, надавши довідку з місця роботи або навчання про те, що вийшла на роботу до закінчення терміну декрету.

Через це батько не міг скористатися відпусткою для догляду за дитиною у випадках, якщо мати дитини є, наприклад, самозайнятою особою або ФОПом.

У законі запроваджено 14-денну одноразову відпустку при народженні дитини, що оплачується коштом роботодавця.

Така відпустка надаватиметься комусь одному:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно;

бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Відповідно до закону відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначена як рівне право кожного з батьків.

Також встановлено право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Декретна відпустка для чоловіків

15 квітня Верховна Рада ухвалила закон, що забезпечує рівні права матері та батька в питаннях догляду за дитиною.

Відповідний законопроект підготовлено за ініціативи дружини президента Олени Зеленської.

За основу нардепи ухвалили його ще в грудні 2020 року. Тоді за декретну відпустку для батька проголосував 301 народний обранець.

Детальніше про декретну відпустку для чоловіків читайте в матеріалі Фактів ICTV.