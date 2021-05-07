41% українців за святкування і Дня пам’яті, і Дня перемоги

41% українців підтримують відзначання і Дня пам’яті та примирення (8 травня), і Дня перемоги над нацизмом (9 травня).

Про це свідчать дані соцопитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Натомість 31% громадянин України вважає, що держава повина відзначати лише День перемоги.

Між тим близько 9% – підтримують ідею відзначати тільки День пам’яті і примирення, ще 10% опитаним – байдуже.

Зокрема, святкування лише 8 травня найбільше підтримують на Заході (22%). А от за святкування 9 травня виступають найбільше у східних (42%) та південних (48%) областях.

За даними соцопитування, люди усі вікових груп, а також електрорат усіх партій підтримують відзначання двох пам’ятних днів, окрім людей страших 60 років та партії Опозиційна платформа – За життя.

Окрім того, за святкування обох дат виступають прихильники вступу України до ЄС. Однак ті, хто проти інтеграції, вважають доречним святкувати лише День перемоги.

Всеукраїнське опитування День перемоги і його місце в історичній пам’яті українців: який сенс громадяни вкладають в цю дату? провів Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва з 22 по 29 квітня в усіх регіонах України, окрім окупованої території Криму та Донецької і Луганської областей.

Опитали 2 021 респондента. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Афіша заходів у Києві на пам’ятні дні

8-9 травня Київ відзначатиме День пам’яті та примирення, а також День перемоги.

У ці дні місцева влада заплановала церемонії покладання квітів, тематичні виставки, а також зустріч з ветеранами бойових дій.

Детальний план заходів на пам’ятні дні у Києві – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва