41% українців за святкування і Дня пам’яті, і Дня перемоги

41% українців підтримують відзначання і Дня пам’яті та примирення (8 травня), і Дня перемоги над нацизмом (9 травня).
Про це свідчать дані соцопитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.
Натомість 31% громадянин України вважає, що держава повина відзначати лише День перемоги.
Між тим близько 9% – підтримують ідею відзначати тільки День пам’яті і примирення, ще 10% опитаним – байдуже.
Зокрема, святкування лише 8 травня найбільше підтримують на Заході (22%). А от за святкування 9 травня виступають найбільше у східних (42%) та південних (48%) областях.
За даними соцопитування, люди усі вікових груп, а також електрорат усіх партій підтримують відзначання двох пам’ятних днів, окрім людей страших 60 років та партії Опозиційна платформа – За життя.
Окрім того, за святкування обох дат виступають прихильники вступу України до ЄС. Однак ті, хто проти інтеграції, вважають доречним святкувати лише День перемоги.
Всеукраїнське опитування День перемоги і його місце в історичній пам’яті українців: який сенс громадяни вкладають в цю дату? провів Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва з 22 по 29 квітня в усіх регіонах України, окрім окупованої території Криму та Донецької і Луганської областей.
Опитали 2 021 респондента. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Афіша заходів у Києві на пам’ятні дні
8-9 травня Київ відзначатиме День пам’яті та примирення, а також День перемоги.
У ці дні місцева влада заплановала церемонії покладання квітів, тематичні виставки, а також зустріч з ветеранами бойових дій.
Детальний план заходів на пам’ятні дні у Києві – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.