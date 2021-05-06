Київ у ці вихідні, 8-9 травня, відзначатиме День пам’яті та примирення, а також 76-ту річницю Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У ці дні місцева влада заплановала церемонії покладання квітів, тематичні виставки, а також зустріч з ветеранами бойових дій.

Також даватимуть грошові виплати ветеранам Другої світової війни, учасникам АТО, воїнам-інтернаціоналістам та учасникам Революції гідності.

План заходів на пам’ятні дні у Києві:

6-16 травня – фотовиставка Мить історії у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця.

7-21 травня – виставка архівних документів до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги. Перегляд виставки буде доступний на веб-сайті Державного архіву Києва.

8 травня – урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави.

Також у День пам’яті та примирення запланована зустріч із ветеранами бойових дій у Музеї окупації.

Окрім того у публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка Пам’ятати заради майбутнього.

9 травня – відбудуться урочистості Пам’ятаємо – Перемагаємо! на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Також там проведуть поминальне богослужіння, присвячене пам’яті загиблих захисників України, і молебень за мир у країні та український бійців.

Водночас протягом травня онлайн проходитимуть тематичні уроки, виховні години, лекції, акції тощо.

Зокрема, тематичні акції та проекти за участю дітей та учнівської молоді столиці проводитимуть в онлайн-режимі.

Їх висвітлюватимуть на освітній електронній платформі Все буде Добре! ОК!, а також на веб-сайті та соцмережах Департаменту освіти і науки і закладів освіти Києва.

За даними КМДА, такі заходи в честь пам’ятних днів проходитимуть у всіх районах міста.

Календар свят на травень 2021

У травні 2021 року багато державних свят. Зокрема, це День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки цим пам’ятним дням українці матимуть три додаткові вихідні.

Детальний календар свят на травень – дивіться на Фактах ICTV.